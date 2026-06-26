POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Polizei stellt Teile eines Blinker-Glas sicher
Geldern-Walbeck (ots)
Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es zwischen 06:55 Uhr und 16:30 Uhr an der Walbecker Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher die Walbecker Straße in Fahrtrichtung Hochstraße befuhr, wurde ein abgestellter Citroen C3 im Bereich der Fahrerseite (Außenspiegel und Fahrzeugfront) beschädigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten durch die eingesetzten Beamten Teile eines Blinker-Glas sichergestellt werden. Ob diese vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammen, welcher sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, ist Teil der laufenden Ermittlungen.
Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)
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