Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall in Bedburg-Hau - eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Bedburg-Hau, 27. Juni 2026 - Am Samstagmorgen (27. Juni 2026) gegen 05:35 Uhr kam es auf der Kalkarer Straße in Bedburg-Hau, zwischen der Bienenstraße und dem Kreisverkehr in Till-Moyland, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23jähriger Mann aus Rheinberg mit einem Pkw BMW die Kalkarer Straße aus Richtung Kleve in Fahrtrichtung Kalkar. Zeitgleich war ein 52jähriger Busfahrer aus Xanten mit einem Linienbus in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 23Jährige in einer Kurve mit seinem Fahrzeug geradeaus. Im Bereich der Unfallstelle kam es daraufhin zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Linienbus.

Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt bei der Kollision schwerste Verletzungen. Er wurde nach der Rettung mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in den Niederlanden geflogen.

Der Busfahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme dauert derzeit noch an. Die Kalkarer Straße ist zwischen der Bienenstraße und dem Kreisverkehr Till-Moyland aktuell vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle abgeleitet.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei hinzugezogen. Die Benachrichtigung der Angehörigen des verletzten Fahrers erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz.

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