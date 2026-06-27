PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall in Bedburg-Hau - eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Bedburg-Hau, 27. Juni 2026 - Am Samstagmorgen (27. Juni 2026) gegen 05:35 Uhr kam es auf der Kalkarer Straße in Bedburg-Hau, zwischen der Bienenstraße und dem Kreisverkehr in Till-Moyland, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23jähriger Mann aus Rheinberg mit einem Pkw BMW die Kalkarer Straße aus Richtung Kleve in Fahrtrichtung Kalkar. Zeitgleich war ein 52jähriger Busfahrer aus Xanten mit einem Linienbus in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 23Jährige in einer Kurve mit seinem Fahrzeug geradeaus. Im Bereich der Unfallstelle kam es daraufhin zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Linienbus.

Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt bei der Kollision schwerste Verletzungen. Er wurde nach der Rettung mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in den Niederlanden geflogen.

Der Busfahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme dauert derzeit noch an. Die Kalkarer Straße ist zwischen der Bienenstraße und dem Kreisverkehr Till-Moyland aktuell vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle abgeleitet.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei hinzugezogen. Die Benachrichtigung der Angehörigen des verletzten Fahrers erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:08

    POL-KLE: Kerken - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen

    Kerken-Aldekerk (ots) - Am Donnerstag (25. Juni 2026) wurde an der Marktstraße in Kerken ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug, bei welchem es sich um eine graue Mercedes B-Klasse handelte, war auf dem Parkplatz der Sparkasse abgestellt, als dieses durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im gesamten Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren