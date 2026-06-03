Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (02.06.2026) zwischen 16:00 Uhr und 21:20 Uhr einen am Straßenrand der Stuttgarter Straße in Böblingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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