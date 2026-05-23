Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Bagger reißt Gasleitung auf

Zu sofortigem Gasaustritt kam es am Freitag um 15.38 Uhr, als ein Baggerführer bei Arbeiten in einem Vorgarten in der Pfingstweider Straße in Meckenbeuren versehentlich eine Gasleitung aufgerissen hat. Es kamen keine Personen zu Schaden. Im Zug von Gartenarbeiten beschädigte der 39-jährige Baggerführer dabei die im Boden verlegte Gasleitung so stark, dass es zum unmittelbaren Gasaustritt kam. Die sofort verständigte Feuerwehr rückte mit 8 Fahrzeugen an und wurde dabei durch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes unterstützt, da zunächst unklar war, ob durch den Gasaustritt Personen zu Schaden gekommen sind. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte die beschädigte Gasleitung provisorisch verschließen. Ein Mitarbeiter des zuständigen Gasversorgers schaltete die Leitung ab. Da die alarmierten Einsatzkräfte die Gefahrenlage schnell beheben konnten, war eine Evakuierung der angrenzenden Bewohner nicht notwendig.

Markdorf

Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und wird dabei selbst verletzt

Zu einem heftigen Verkehrsunfall kam es am Freitag um 16.50 Uhr auf der B 33 bei Markdorf Ittendorf, als der Lenker eines VW verkehrsbedingt plötzlich anhalten musste, was durch einen nachfolgenden Motorradfahrer zu spät wahrgenommen wurde, so dass dieser auf den Pkw auffuhr. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Überlingen bog auf der B 33 ein bislang unbekannter Autofahrer an der Abzweigung zur K 7746 in diese ein. Dabei verringerte dieser wohl unmittelbar vor dem Abbiegevorgang seine Geschwindigkeit ungewöhnlich abrupt, was beim nachfolgenden 20-jährigen Fahrer des Volkswagens dazu führte, dass dieser stark abbremsen musste, um ein Auffahren zu verhindern. Der hinter dem Volkswagen fahrende 32-jährige Kradlenker erkannte dies zu spät und krachte in das linke Heck des Volkswagens. Dabei entstand an dem Motorrad, Honda, mit circa 10.000 Euro ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Auch der VW wurde abgeschleppt, obwohl daran nur ein geringer Sachschaden entstand. Die Polizei ist noch auf der Suche nach dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker, welcher vor dem VW so abrupt abbremste. Zwar hielt dieser den bisherigen Erkenntnissen zu Folge nach dem Verkehrsunfall noch kurz an und sprach Personen vor Ort an, entfernte sich dann jedoch selbstständig. Da sein Verkehrsverhalten vermutlich nicht unerheblich zur Unfallursache beitrug, ermitteln die Beamten nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen zum Verkehrsunfall und insbesondere zu dem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, bei welchem es sich um einen Mann mit einem hellen Pkw mit ausländischem Kennzeichen handeln könnte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551 804-0 zu melden.

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