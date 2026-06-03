Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrzeug überschlagen - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (02.06.2026) gegen 21:30 Uhr im Bereich Korntal-Münchingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 36-jähriger Mitsubishi-Lenker befuhr zunächst aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen. An der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen der BAB 81 wollte er auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren. Im Kurvenbereich der Autobahnauffahrt fuhr der 36-Jährige aus bislang noch unbekannter Ursache geradeaus in den Grünstreifen. Hier kollidierte er mit einem Verkehrsschild, welches hierbei aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend überschlug sich der Mitsubishi an einer Anhöhung der Auffahrt mehrfach. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro, dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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