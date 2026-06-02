Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zu folgender Pressemitteiung: Sindelfingen: Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall in der Johann-Peter-Hebel-Straße

Ludwigsburg (ots)

In der betreffenden Pressemitteiung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6287000) wurde als eines der beteiligten Fahrzeug ein Smart angegeben. Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Ford Ka.

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