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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zu folgender Pressemitteiung: Sindelfingen: Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall in der Johann-Peter-Hebel-Straße

Ludwigsburg (ots)

In der betreffenden Pressemitteiung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6287000) wurde als eines der beteiligten Fahrzeug ein Smart angegeben. Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Ford Ka.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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