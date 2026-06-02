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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall in der Johann-Peter-Hebel-Straße

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 30 Jahre alter Smart-Lenker am Dienstag (02.06.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 09:30 Uhr in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 30-Jährige Smart-Lenker fuhr die August-Lämmle Straße in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Zur selben Zeit fuhr ein 51-jähriger Lkw-Lenker aus Richtung Darmsheimer Straße kommend die Johann-Peter-Hebel-Straße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Im Kreuzungsbereich übersah der Smart-Lenker mutmaßlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw-Lenker und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam der Smart zunächst ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierdurch erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Smart war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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