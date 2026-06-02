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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Opel Astra und Mountainbike aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (01.06.2026) stahlen noch unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Böblingen einen roten Opel Astra Kombi und ein rotes Mountainbike der Marke Ghost. Die derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Böblingen deuten darauf hin, dass die Besitzerin des PKW diesen gegen 18.30 Uhr in der Tiefgarage ihres Wohnhauses abstellte. Als sie gegen 19.30 Uhr in die Tiefgarage zurückkehrte, musste die Frau das Fehlen ihres Fahrzeugs feststellen. Darüber hinaus war auch ein rotes Mountainbike, das ebenfalls auf dem Stellplatz gestanden hatte, nicht mehr vor Ort. Mutmaßlich betraten die Täter zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr auf noch unbekannte Weise die Tiefgarage und stahlen beide Fahrzeuge. Der PKW, an dem Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht waren, dürfte mit einem Originalschlüssel gefahren werden. Der Wert des PKW und des Fahrrads wurde auf insgesamt etwa 5.350 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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