Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Trickdieb im Seniorenheim

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, als Hausmeister die Rauchmelder überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter am Montag (01.06.2026) gegen 13:00 Uhr Zugang zur Wohnung einer 92-jährigen Seniorin in der Lobensteiner Straße in Eltingen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter zwei, auf dem Wohnzimmertisch liegende Ringe im Wert von zirka 300 Euro. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20- bis 30-jährigen schlanken Mann gehandelt haben, der als südländischer Typ beschrieben wurde. Er trug eine schwarze Baseballmütze und eine schwarze Jogginghose mit weißem Streifen getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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