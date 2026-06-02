Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Kaufhaus-Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Montag (01.06.2026) zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr im Parkhaus eines Kaufhauses in der Calwer Straße in Sindelfingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen geparkten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

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