Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 36-Jähriger beleidigt Kinder und leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann sorgte am Montagabend (01.06.2026), gegen 21.40 Uhr im Bereich des Adler- und des Marktplatzes in Vaihingen an der Enz für einen Einsatz von mehreren Streifenwagenbesatzungen. Zunächst war die Polizei alarmiert worden, da der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann Kinder angepöbelt hatte. Als die Polizei vor Ort eintraf, musste sich der Mann einem Atemalkoholtest unterziehen, der einen Wert von über zwei Promille auswies. Im weiteren Verlauf sprachen die Polizisten einen Platzverweis gegen den 36-Jährigen aus, den er zunächst auch befolgte. Während die Beamten jedoch die zuvor ausgesprochenen Beleidigungen gegen zwei neun- und zehnjährige Kinder aufnahmen, kehrte der Tatverdächtige zurück. Er schrie umher und schleuderte eine Bierflasche zu Boden, die zersprang. Die Beamten legten dem 36-Jährigen nun Handschießen an, um ihn in Gewahrsam nehmen zu können. Hiergegen wehrte er sich, indem er sich zu Boden fallen ließ. Außerdem begann er um sich zu treten und zu spucken. Erst nachdem zwei weitere Streifenwagenbesatzungen hinzugezogen worden waren, konnte der 36-Jährige in einen Streifenwagen getragen und zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht werden. Auch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers trat der Tatverdächtige nach den anwesenden Einsatzkräften. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der 36-Jährige letztlich vom Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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