Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: nach Auseinandersetzung am 16. April 2026 am Bahnhof sieben Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat nach einer Auseinandersetzung am 16. April 2026 am Bahnhof in Marbach am Neckar (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6257324) sieben Tatverdächtige ermittelt. Bei den sieben Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche und junge Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 21 Jahren alt waren. Ihnen wird vorgeworfen am Abend des 16. Aprils 2026 zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren zunächst mit Schlägen und Tritten angegriffen zu haben. Darüber hinaus sollen zwei der Tatverdächtigen vermutlich mit einer Schreckschuss- und einer Luftdruckwaffe mehrere Schüsse abgefeuert haben. Die genaue Tatbeteiligung sowie die Ursache, die zu dieser Tat geführt hat, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Grund der Auseinandersetzung in einer Vorgeschichte zu finden sein könnte. Schusswaffen konnte die Kriminalpolizei im Zuge ihrer bisher durchgeführten Maßnahmen keine sicherstellen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern weiter an.

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