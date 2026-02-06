LPI-SHL: Alkoholisierte Autofahrerin
Suhl (ots)
In der Nacht zu Freitag (06.02.2026) kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine 38-jährige Autofahrerin in der Gothaer Straße in Suhl. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die 38-Jährige erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell