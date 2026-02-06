PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierte Autofahrerin

Suhl (ots)

In der Nacht zu Freitag (06.02.2026) kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine 38-jährige Autofahrerin in der Gothaer Straße in Suhl. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die 38-Jährige erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:21

    LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

    Benshausen (ots) - Ein Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Viernau und Benshausen. In einer Rechtskurve geriet der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw mit Anhänger zu weit auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw, wodurch Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Viernau fort. Zeugen, die Hinweise zu der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:08

    LPI-SHL: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Bad Salzungen (ots) - Donnerstagnachmittag befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Bundesstraße von Langenfeld kommend und fuhr bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich der B285 und der B62 in Bad Salzungen ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Hämbach kommenden 51-jährigen Autofahrerin, die nach derzeitigen Erkenntnissen bei roter Ampel fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren