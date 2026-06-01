Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (31.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Tübinger Straße in Deckenpfronn ein. Zunächst hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Anschließend brachen sie die Tür zu einem Büro auf und durchsuchten dieses vollständig. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die Einbrecher zwei Laptops und etwas Bargeld entwendet haben. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

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