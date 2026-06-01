POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe einer Schule eingeworfen
Ludwigsburg (ots)
Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, nachdem noch unbekannten Täter zwischen Samstag- (30.05.2026) und Sonntagmorgen (31.05.2026) eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen beschädigten. Die Unbekannten nutzten eine Gehwegplatte und warfen diese gegen die Scheibe, die hierauf vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.
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