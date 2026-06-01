POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe einer Schule eingeworfen

Ludwigsburg (ots) - Ein Brand an einem Wohnhaus in der Badgasse in Herrenberg löste am Samstag (30.05.2026) gegen 11:15 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Ein Bewohner des Wohnhauses hatte mutmaßlich eine gerauchte Zigarette unsachgemäß entsorgt. In der Folge geriet dadurch ein Tisch auf der Terrasse in Brand. Das Feuer griff daraufhin auf die Holzfassade des Gebäudes und später auf das ...

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