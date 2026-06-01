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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe einer Schule eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, nachdem noch unbekannten Täter zwischen Samstag- (30.05.2026) und Sonntagmorgen (31.05.2026) eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen beschädigten. Die Unbekannten nutzten eine Gehwegplatte und warfen diese gegen die Scheibe, die hierauf vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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