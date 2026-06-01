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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Brand in der Badgasse

Ludwigsburg (ots)

Ein Brand an einem Wohnhaus in der Badgasse in Herrenberg löste am Samstag (30.05.2026) gegen 11:15 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Ein Bewohner des Wohnhauses hatte mutmaßlich eine gerauchte Zigarette unsachgemäß entsorgt. In der Folge geriet dadurch ein Tisch auf der Terrasse in Brand. Das Feuer griff daraufhin auf die Holzfassade des Gebäudes und später auf das Gebälk des Wohnhauses über. Ein aufmerksamer Anwohner wählte umgehend den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor die Flammen sich weiter ausbreiten konnten. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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