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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Fahrzeuganhänger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (29.05.2026) 10.00 Uhr und Samstag (30.05.2026) 10:30 Uhr einen Fahrzeuganhänger, der auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand des Lüssenwegs in Schwieberdingen abgestellt war. Der weiße Auflieger des Herstellers "Krone" mit Schriftzug "Sirius" hat einen Wert von rund 20.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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