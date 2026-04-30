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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kinder aus Fahrzeugen angesprochen - Polizei bittet um Besonnenheit und Hinweise

Hameln/Holzminden (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden kursieren derzeit vermehrt Hinweise und Warnmeldungen, wonach Kinder aus Fahrzeugen heraus angesprochen worden sein sollen.

Die Polizei Hameln-Pyrmont/Holzminden hat Kenntnis von einzelnen entsprechenden Meldungen und geht diesen konsequent nach. Nach aktuellem Stand konnten die geschilderten Sachverhalte jedoch bislang nicht in einer Form verifiziert werden, die auf konkrete strafbare Handlungen oder eine akute Gefährdungslage schließen lässt.

Gleichzeitig ist der Polizei bewusst, dass entsprechende Berichte, insbesondere in sozialen Netzwerken und Elternchats, zu Verunsicherung führen können. Durch Weiterverbreitung unbestätigter Informationen kann sich diese Dynamik zusätzlich verstärken.

Die Polizei nimmt die Sorgen von Eltern und Erziehungsberechtigten ernst. Es ist sinnvoll, Kinder altersgerecht für mögliche Gefahrensituationen zu sensibilisieren. Dazu gehört insbesondere der Hinweis, nicht zu fremden Personen in Fahrzeuge zu steigen und sich in Zweifelsfällen an vertraute Erwachsene zu wenden.

Zugleich bittet die Polizei darum, Meldungen verantwortungsvoll weiterzugeben und nicht ungeprüft zu verbreiten.

Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht werden oder konkrete Vorfälle auftreten, wird darum gebeten, diese unmittelbar der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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