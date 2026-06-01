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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 56- und 46-Jähriger beleidigen und greifen Einsatzkräfte an

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (31.05.2026) kam es in der Maichinger Straße in Magstadt zu einem tätlichen Angriff durch einen 56- und einen 46-jährigen Mann auf eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten. Die beiden Tatverdächtigen störten die Einsatzkräfte, die gegen 01.30 Uhr vor einer Gaststätte eine Verkehrskontrolle durchführten. Nachdem der 46-Jährige den Beamten beleidigt hatte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Sein 56 Jahre alter Begleiter beleidigte den Beamten im weiteren Verlauf ebenfalls und wollte anschließend die Flucht ergreifen. Schließlich schlug der 56-Jährige nach der Streifenwagenbesatzung und leistete vehement Widerstand, worauf die Einsatzkräfte das Pfefferspray einsetzen mussten. Während rund 20 Personen die Geschehnisse beobachteten, wurde die Beamtin zu Boden und ihr Kollege gegen einen Tisch der Gaststätte gestoßen. Der 56-Jährige schlug letztlich mit einem Stuhl nach dem Polizisten und traf diesen auch mindestens einmal. Nachdem die hinzugerufene Verstärkung eingetroffen war, konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Der 56-Jährige, der durch die Widerstandshandlungen und den Pfeffersprayeinsatz leicht Verletzungen erlitt, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Einsatzkräfte wurden ebenfalls leicht verletzt. Der 26-jährige Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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