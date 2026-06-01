Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: 17-Jähriger ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Wegen gleich mehrere Straftaten ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen einen 17-jährigen VW-Fahrer sowie dessen 18-jährigen Beifahrer, die am Sonntag (31.05.2026) gegen 22:50 Uhr im Bereich Mundelsheim unterwegs waren. Eine Streife der Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde zunächst in der Großbottwarer Straße auf einen fahrenden VW aufmerksam. In der Folge wollten die Beamten den VW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dies erkannte mutmaßlich der 17-jährige Fahrer und stellte sein Fahrzeug unverzüglich in einer Parkbucht ab. Anschließend wollten sich die beiden Fahrzeuginsassen der Kontrolle entziehen, was durch die beiden Beamten unterbunden wurde. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem VW nicht zugelassene Kennzeichen angebracht waren. Zudem waren diese nicht für den VW zugeteilt gewesen. Auch einen Führerschein konnte der 17-Jährige nicht vorzeigen. Im weiteren Verlauf räumte der 18-Jährige ein, die beiden Kennzeichen einem Bekannten entwendet und an dem frisch gekauften VW angebracht zu haben. Beide Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 17-Jährige wurde von einem Familienangehörigen von der Kontrollörtlichkeit abgeholt. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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