Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

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Großkarlbach (ots)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer wurde gestern (23.03.26) gegen 23:00 Uhr von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die mit vorangegangenem Drogenkonsum in Verbindung stehen können. Deshalb wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte THC positiv an. Nun musste der 18-Jährige die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungwidrigkeitenverfahren maßgeblich. Ab 3,5 ng/ml ist ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro fällig. Außerdem folgen ein Monat Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte ins Fahreignungsregister.

Wer unter Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

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