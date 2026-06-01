Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Eglosheim: Zeugen zu Rollerdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (30.05.2026) 21:00 Uhr und Sonntag (31.05.2026) 07:30 Uhr in der Peter-Eichert-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim einen Motorroller der Marke "Reinmech Corp.(RC)" vom Typ "GT-Union" in den Farben schwarz und rot mit aktuellem Versicherungskennzeichen. Der Roller, der mit einem Lenkradschloss gesichert war, hat einen Wert von rund 1.800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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