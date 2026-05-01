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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bad Ems - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in der Malbergstraße Bad Ems

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldung von heute, 19.58 Uhr

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 17.40 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Malbergstraße in Bad Ems. Hintergrund war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 41-jähriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sein Zustand ist nicht mehr lebensbedrohlich.

Eine jugendliche Tatverdächtige stellte sich später selbständig bei der Polizei in Koblenz und wurde festgenommen. Da der Aufenthaltsort dieser Person zunächst nicht bekannt war, musste das Tatobjekt von Polizeikräften umstellt werden.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für unbeteiligte Personen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den näheren Umständen sowie zu den beteiligten Personen auch auf Nachfrage keine Angaben machen können. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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