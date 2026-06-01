Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen/ Sachsenheim-Großsachsenheim: Sachbeschädigungen an Sporthalle und Schule - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (30.05.2026) 14:00 Uhr und Sonntag (31.05.2026) 13:00 Uhr kam es in Möglingen in der Ludwigsburger Straße und sowie in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim zu zwei ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen. In Möglingen wurde eine Fensterscheibe der Sonnenbrunnenhalle beschädigt und ein Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht. In Großsachsenheim haben unbekannte Täter eine Scheibe einer Schule eingeworfen und einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro verursacht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat in Möglingen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Für Zeugen der Sachbeschädigung in Großsachsenheim steht der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zur Verfügung.

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