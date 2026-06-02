Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 34-Jähriger von Unbekannten beraubt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Montagabend (01.06.2026) gegen mindestens drei unbekannte Täter, die im Bereich der Uferstraße in Böblingen einen 34 Jahre alten Mann beraubt haben. Der 34-Jährige war gegen 21.30 Uhr dort zu Fuß unterwegs und passierte mindestens drei Männer, als diese versuchten, ihm seine Handtasche zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf einer der Tatverdächtigen eine Schusswaffe hervorholte. Als der 34-Jährige in Richtung der Tübinger Straße flüchtete, schoss der Tatverdächtige vermutlich mehrfach. Nachdem die Tatverdächtigen den 34-Jährigen eingeholt hatte, wurde nach derzeitigen Ermittlungen mit der Schusswaffe auf ihn eineschlagen. Anschließend entwendeten die Tatverdächtigen die Tasche des 34-Jährigen, in der sich ein Handy und ein Schlüssel befanden, und ergriffen die Flucht. Der 34 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Wert des Raubguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei der abgefeuerten Schusswaffe vermutlich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben dürfte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder die Tat gar mit dem Smartphone gefilmt haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

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