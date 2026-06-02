POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg-Gültstein: 25-jähriger Motorradfahrern nach schwerem Verkehrsunfall auf der K 1036 am 25. Mai 2026 verstorben

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (30.05.2026) 21:00 Uhr und Sonntag (31.05.2026) 07:30 Uhr in der Peter-Eichert-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim einen Motorroller der Marke "Reinmech Corp.(RC)" vom Typ "GT-Union" in den Farben schwarz und rot mit aktuellem Versicherungskennzeichen. Der Roller, der mit einem Lenkradschloss gesichert war, hat einen Wert von rund 1.800 ...

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