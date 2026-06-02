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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg-Gültstein: 25-jähriger Motorradfahrern nach schwerem Verkehrsunfall auf der K 1036 am 25. Mai 2026 verstorben

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Morgen des 25. Mai 2026 auf der Kreisstraße 1036 bei Gültstein zu einem schweren Unfall gekommen ist (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6281255), ist der alleinbeteiligte 25 Jahre alte Motorradfahrer am 29. Mai 2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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