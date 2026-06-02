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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarkts

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag (01.06.2026) zwischen 19:40 Uhr und 20:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Mercedes und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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