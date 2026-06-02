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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Uhlandstraße

Ludwigsburg (ots)

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (01.06.2026) zwischen 16:15 Uhr und 18:40 Uhr in der Uhlandstraße in Bietigheim-Bissingen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten BMW X-Drive und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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