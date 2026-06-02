POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Uhlandstraße

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Montagabend (01.06.2026) gegen mindestens drei unbekannte Täter, die im Bereich der Uferstraße in Böblingen einen 34 Jahre alten Mann beraubt haben. Der 34-Jährige war gegen 21.30 Uhr dort zu Fuß unterwegs und passierte mindestens drei Männer, als diese versuchten, ihm seine Handtasche zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, ...

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