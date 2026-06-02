POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Uhlandstraße
Ludwigsburg (ots)
Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (01.06.2026) zwischen 16:15 Uhr und 18:40 Uhr in der Uhlandstraße in Bietigheim-Bissingen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten BMW X-Drive und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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