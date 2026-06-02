Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 26-Jähriger leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde eine unbeteiligte Passantin am Montag (01.06.2026), als ein 26-Jähriger im Zuge einer Verkehrskontrolle in Böblingen Widerstand leistete.

Der 26 Jahre alte BMW-Lenker wurde gegen 19:00 Uhr in der Konrad-Zuse-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Mit dem Vorhalt konfrontiert, zeigte er sich sofort unkooperativ und zunehmend aggressiv. Als er sich deshalb für den Transport zu einer Blutentnahme in den Streifenwagen setzen sollte, rannte er zunächst in Richtung Calwer Straße davon. In diesem Zuge zog er sich seinen Gürtel aus seiner Hose und schlug mit diesem um sich. Hierbei traf er eine 71-jährige Passantin mit dem Gürtel am Kopf und verletzte diese leicht. Die nacheilenden Polizeikräfte brachten den 26-jährigen Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Hiergegen wehrte sich der 26-Jährige vehement. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung rechnen.

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