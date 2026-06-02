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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Zeugen zu Unfallflucht in der Christian-Wagner-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (01.06.2026) gegen 07:55 Uhr in der Christian-Wagner-Straße in Warmbronn verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 51-jährige Mazda-Lenkerin befuhr die Christian-Wagner-Straße in Richtung Bundesstraße 295. Aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs und ein zum gleichen Zeitpunkt entgegenkommendes Fahrzeugs musste sie ihren Mazda abbremsen und auf der Fahrbahn hinter dem geparkten Fahrzeug warten. Nachdem das entgegenkommende Fahrzeug sie passiert hatte, wollte sie am geparkten Fahrzeug vorbeifahren und ihre Fahrt fortsetzen. Noch bevor sie mit ihrem Fahrzeug anfahren konnte, wurde sie von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker mit einem weißen unbekannten Kleinwagen überholt. Dieser touchierte hierbei den Mazda und verursachte einen Sachschaden von rund 4.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt in Richtung Bundesstraße 295. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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