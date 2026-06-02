Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (01.06.2026) 17.00 Uhr und Dienstag (02.06.2026) 08.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Straße "In der Röte" in Weil im Schönbuch zu. Indem sie ein Fenster zum Lehrerzimmer einschlugen, konnte sie sich Zutritt ins Innere verschaffen. Anschließend brachen sie persönliche Spinde der Lehrerschaft auf und durchsuchten diese. Außerdem versuchten sie die Türen von weiteren vierzehn verschlossenen Räumlichkeiten aufzuhebeln und drangen tatsächlich in vier davon ein, die sie ebenfalls durchsuchten. Um auch in das Sekretariat, das Konrektorat und das Rektorat eindringen zu können, brachen sie ein weiteres Fenster auf und durchsuchten dort dann die Schränke. Die Täter dürften Zeugnisse, Computer, Videoprojektoren und Digitalkameras im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Auch der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

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