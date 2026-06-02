Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Ausstellungshalle eines Autohandels

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (02.06.2026) brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einer Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand aus. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 09.00 Uhr zunächst Feuerschein unter einem der PKW. Der Versuch den Brand mittels eines Feuerlöschers zu löschen, gelang nicht. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus. Gegen 11.00 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen und der Warn-App NINA informiert. Durch den Rußniederschlag innerhalb der Halle wurde eine Vielzahl weiterer ausgestellter Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf einen siebenstelligen Betrag belaufen. Verletzt wurde niemand.

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