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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim- Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus

Kleinniedesheim (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde durch Zeugen bei der Polizei in Frankenthal gemeldet, dass es soeben zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kleinniedesheim kommt. Noch während der Anfahrt der Polizeikräfte, wird gemeldet, dass der Täter bereits geflüchtet ist. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Täter über ein Gartentor auf das Grundstück gelangt ist und durch eine offenstehende Kellertür das Wohnhaus betreten hat. Von hier begibt er sich in das erste Obergeschoß und durchwühlt eine Kommode. Hierbei wird er durch Hausbewohner überrascht und der Täter flüchtet ohne Beute durch die Haupteingangstür. Zeugen nehmen die Verfolgung zu Fuß auf und können noch beobachten, wie der Täter in einen schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen steigt und flüchtet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schwarz bekleidet mit Rucksack und schwarzer Wollmütze, ca. 180cm groß, schlanke bis leicht muskulöse Statur, schwarzer kurzer Vollbart, Kartonschild in der Hand

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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