POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr
Speyer (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:40 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus Mutterstadt in der Wormser Landstraße aufgrund seiner Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Autofahrer drogentypische Auffallerscheinungen. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren.
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