POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kellerraum des Friedhofes in Speyer. Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Keller und entwendeten hier mehrere Arbeitsmaschinen. Der Schaden wird aktuell auf ca. 1500EUR geschätzt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch ...

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