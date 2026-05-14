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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Am 13.05.2026 um 12:15 Uhr missachtete ein 28-jähriger PKW-Fahrer beim Linksabbiegen von der Burgstraße in die Kirchenstraße den Vorrang einer entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß fiel die Radfahrerin zu Boden, verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 500EUR. Den 28-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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