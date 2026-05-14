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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Transporter

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Im Zeitraum vom 12.05.2026, gegen 20:40 Uhr, bis 13.05.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Prinzregentenstraße, in Ludwigshafen, zu einem erneuten Einbruch in einen geparkten Transporter. Aus diesem wurden Baumaschinen und Werkzeug in einem Gesamtwert von ca. 2.600 EUR entwendet. Die Polizei weist darauf hin, das eigene Fahrzeug stets abzuschließen und Wertgegenstände, sofern möglich, auszuräumen.

Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Hinblick auf den Diebstahl gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail via piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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