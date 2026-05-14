Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 76-jährigen Passantin

Ludwigshafen - Pfingstweide (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bat am 13.05.2026, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, eine 76-jährige Ludwigshafenerin in der Budapester Straße, Höhe Hausnummer 44, um einen Geldwechsel. Die Dame zeigte sich hilfsbereit und zückte ihr Portemonnaie. Zuhause fiel ihr auf, dass in ihrer Geldbörse 30 EUR Bargeld fehlen. Der unbekannte Mann dürfte das Geld im Rahmen des Wechselvorgangs unbemerkt entwendet haben.

Die Geschädigte beschrieb den vermeintlichen Täter als männlich, circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit kurzen, dunklen Haaren. Er sei schlank gewesen und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei empfiehlt, durch entsprechenden räumlichen Abstand, Wertgegenstände sowie Bargeld aus dem Zugriffsbereich Fremder fernzuhalten.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nimmt Hinweise unter Tel.: 0621 963-24250 bzw. per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) entgegen.

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