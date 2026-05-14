PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Diebstahl von Leergut

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Nachdem es bei einem Getränkehandel in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen seit Anfang Mai mehrfach zu Diebstählen von Pfandgut kam, konnte am 13.05.2026, gegen 21:00 Uhr, ein Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Der 28-Jährige aus Ludwigshafen wurde auf dem Gelände des Getränkehandels festgestellt. Er hatte bereits mehrere Pfandflaschen in einer mitgeführten Tasche zum Abtransport bereitgestellt. Nachdem der Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß entlassen wurde, konnte dieser, gegen 22:00 Uhr, erneut auf dem Gelände festgestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Taten wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn sind nun mehrere Verfahren wegen Einbruchdiebstahls anhängig.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 21:45

    POL-PDLU: Großangelegte Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen

    Ludwigshafen (ots) - Am 13.05.2026 führten Einsatzkräfte im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen umfangreiche Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf technisch unzulässigen Veränderungen an Kraftfahrzeugen durch. Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Polizeikräfte insgesamt 158 Fahrzeuge. Dabei wurden 93 Verstöße festgestellt, darunter zehn Straftaten. ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 15:25

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 36-jährigen Autofahrerin und einem 34 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Radfahrer befuhr die Bruchwiesenstraße in Richtung Valentin-Bauer-Straße ordnungswidrig auf dem linken Radweg. Die Autofahrerin befuhr die Bayreuther Straße und bog nach rechts in die Bruchwiesenstraße ab. Im ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 15:25

    POL-PDLU: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Eigentümer gesucht

    Neuhofen (ots) - Am 12.05.2026, gegen 22:30 Uhr wurde eine Zivilstreife der Kriminalinspektion Ludwigshafen in der Industriestraße auf einen Fahrradfahrer mit einem weiteren Fahrrad an der Hand aufmerksam. Bei einer durchgeführten Kontrolle räumte der 52-jährige Mann ein, dass er das Fahrrad kürzlich im Bereich des nahgelegenen Aldi Marktes entwendet hat. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren