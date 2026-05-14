Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Diebstahl von Leergut

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Nachdem es bei einem Getränkehandel in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen seit Anfang Mai mehrfach zu Diebstählen von Pfandgut kam, konnte am 13.05.2026, gegen 21:00 Uhr, ein Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Der 28-Jährige aus Ludwigshafen wurde auf dem Gelände des Getränkehandels festgestellt. Er hatte bereits mehrere Pfandflaschen in einer mitgeführten Tasche zum Abtransport bereitgestellt. Nachdem der Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß entlassen wurde, konnte dieser, gegen 22:00 Uhr, erneut auf dem Gelände festgestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Taten wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn sind nun mehrere Verfahren wegen Einbruchdiebstahls anhängig.

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