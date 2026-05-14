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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Friedhof

Speyer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kellerraum des Friedhofes in Speyer. Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Keller und entwendeten hier mehrere Arbeitsmaschinen. Der Schaden wird aktuell auf ca. 1500EUR geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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