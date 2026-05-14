Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt

Schifferstadt (ots)

Am 14.05.2026 gegen 01:10 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt aufgrund einer Streitigkeit zwischen zwei Personen in die Herzog-Otto-Straße gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ein alkoholisierter 62-jähriger Beteiligter angetroffen, der zuvor seinen PKW geführt haben soll. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Da bei dem Mann zudem Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, entnahm ein Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

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