POL-KLE: Kleve - Einbruch in Ladenlokal: Täter entwenden Schersaugmaschine
Kleve-Kellen (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (25. Juni 2026), 12:30 Uhr und Freitag (26. Juni 2026), 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Ladenlokal an der Briener Straße in Kleve ein. Der oder die Täter beschädigten eine Zugangstür, entwendeten aus dem Ladenlokal eine Schersaugmaschine und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Zeugenhinweise bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)
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