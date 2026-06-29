POL-KLE: Kevelaer - Zigarettenautomat aufgehebelt: Zeugen gesucht
Kevelaer-Winnekendonk (ots)
Am Sonntag (28. Juni 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 07:30 Uhr Kenntnis über einen aufgehebelten Zigarettenautomaten an der Weststraße in Kevelaer. Durch unbekannte Täter wurde der Automat aufgehebelt und eine unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet.
Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
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