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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision im Einmündungsbereich: 57-jähriger Verkehrsteilnehmer schwerverletzt

Geldern (ots)

Am Freitag (26. Juni 2026) kam es gegen 17:30 Uhr im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße / Konrad-Adenauer-Straße in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Geldern befuhr mit einem VW Polo die Theodor-Heuss-Straße aus Fahrtrichtung Stettiner Straße kommend. Im Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße übersah der Gelderner einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch der Motorradfahrer (57-jähriger Mann aus Geldern) stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Gelderner wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht, während an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der 19-jährige Pkw-Fahrer sowie eine 16-jährige Beifahrerin aus Issum blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theodor-Heuss-Straße zwischen der Stettiner Straße und dem Einmündungsbereich gesperrt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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