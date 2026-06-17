Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand in einem Anbau eines Geschäftsgebäudes

Leverkusen (ots)

Um 21:33 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen über eine Rauchentwicklung aus einem Geschäftsgebäude auf der Kölner Straße in Opladen informiert. Die Leitstelle entsandte umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie Kräfte der Löscheinheit Opladen der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine leichte Verrauchung des Ladenlokals festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnte auf der Gebäuderückseite eine Rauchentwicklung im Dachbereich und schlussendlich ein Brand im Anbau des Gebäudes festgestellt werden.

Durch die von außen eingeleitete Brandbekämpfung konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der Gebäudestruktur mussten Teile der Deckenverkleidung entfernt und die Dachhaut geöffnet werden, um den Anbau auf Glutnester zu kontrollieren.

Nach Abschluss der Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

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