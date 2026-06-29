Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw in Parkbucht für Elektrofahrzeuge beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Mittwoch (24. Juni 2026) kam es zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr am Nordwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 51-jährige Halter eines grauen BMW I5 hatte den Wagen in einer Parkbucht für Elektrofahrzeuge abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im Frontbereich des Wagens feststellen. Der Duisburger informierte die Polizei, da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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