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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B41 bei Kirn

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 11.06.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der B41 in Höhe des Industrie- und Gewerbegebiets Allweiden in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Sein Fahrzeug wurde im Heckbereich erfasst.

Durch den Zusammenstoß drehte sich das verursachende Fahrzeug um 360 Grad und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren Pkw, der hinter dem zunächst geschädigten Fahrzeug fuhr. Da dessen Fahrer die Gefahrensituation frühzeitig erkannte und eine Vollbremsung einleitete, erfolgte die Kollision nur mit geringer Aufprallenergie.

Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B41 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge teilweise beeinträchtigt. Die Fahrbahn konnte gegen 14:50 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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