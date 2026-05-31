Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht endet nach Fahndung - Fahrer mit 1,66 Promille festgestellt

Kirn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.05. kam es in der Josef-Görres-Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberner Nissan Juke befuhr die Straße in Fahrtrichtung Oberhausen und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 56 mit einem am Fahrbahnrand abgestellten weißen BMW.

Während der BMW durch den Zusammenstoß einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zunächst unbeirrt fort. Die Flucht währte jedoch nicht allzu lange: Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das stark beschädigte und mittlerweile nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des Verursachers in Hochstetten-Dhaun, Ortsteil Karlshof, durch eine Streife festgestellt werden. Auch der Fahrer hatte es nicht mehr wesentlich weiter geschafft und befand sich noch vor Ort.

Bei der Kontrolle des 39-jährigen Mannes nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Da ein Vortest einen Wert von 1,66 Promille ergab, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Mit dieser polizeilichen Maßnahme zeigte sich der Mann jedoch wenig einverstanden und leistete erheblichen Widerstand.

Der 39-Jährige wird sich nun nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Die Polizei Kirn bittet weiterhin Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Anwohner, die den Zusammenstoß oder die anschließende Flucht beobachtet haben, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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