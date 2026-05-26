Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und kurzzeitiger Sperrung der K4 bei Kellenbach

Kirn (ots)

Am Dienstagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr auf der K4 zwischen Kellenbach und Weitersborn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein PKW die K4 aus Richtung Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Weitersborn. Ein entgegenkommender PKW war gleichzeitig in Richtung Kellenbach unterwegs. Nach Angaben der Fahrerin des erstgenannten Fahrzeugs wich diese einem unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn aus und geriet hierbei in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde eines der Fahrzeuge entlang der Fahrbahn geschleudert, während sich das andere Fahrzeug drehte und schließlich an einer Leitplanke zum Stillstand kam. Lediglich der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße zeitweise gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Straßenmeisterei, Abschleppdienst und Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber im Einsatz.

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