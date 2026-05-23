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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirn / Simmertal (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026, wurde die Polizeiinspektion Kirn in den frühen Morgenstunden über einen Verkehrsunfall in der Gemarkung Simmertal informiert. Das E-Call-System eines verunfallten Fahrzeugs hatte automatisch Rettungskräfte und die Polizei zur Unfallstelle alarmiert.

Bei Eintreffen vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen beschädigten PKW im Hang neben der Fahrbahn fest. Der Wagen war gegen zwei Bäume geprallt, was zu beträchtlichen Schäden am Fahrzeug führte. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer des PKW unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand.

Aufgrund der Verletzungen des Fahrers wurde ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Fahrer aufgrund seiner Verletzungen per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Mainz transportiert.

Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Er sieht sich nun einem strafrechtlichen Verfahren wegen Verkehrsgefährdung gegenüber.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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