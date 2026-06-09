Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW auf Bahnübergang bei geschlossenen Schranken - Zeugen gesucht

Martinstein (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 09.06.2026, gegen 16:25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Gleisbereich eines Bahnübergangs bei bereits geschlossenen Schranken.

Durch die umgehende Abstimmung zwischen der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Kirn konnte der Bahnverkehr unverzüglich gestoppt werden. Dadurch wurde eine konkrete Gefährdung von Bahnreisenden und des Bahnverkehrs verhindert.

Während sich die ersten Einsatzkräfte der Polizei auf den Weg zur Einsatzstelle begaben, wurden die Schranken durch die zuständige Fahrdienstleitung aus der Ferne geöffnet. Hierdurch gelang es der Fahrzeugführerin, den Gleisbereich in Richtung der Bundesstraße zu verlassen.

Da bislang nur wenige Erkenntnisse zu den genauen Umständen des Vorfalls sowie zur Identität der Fahrzeugführerin vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Kirn Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

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