PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW auf Bahnübergang bei geschlossenen Schranken - Zeugen gesucht

Martinstein (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 09.06.2026, gegen 16:25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Gleisbereich eines Bahnübergangs bei bereits geschlossenen Schranken.

Durch die umgehende Abstimmung zwischen der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Kirn konnte der Bahnverkehr unverzüglich gestoppt werden. Dadurch wurde eine konkrete Gefährdung von Bahnreisenden und des Bahnverkehrs verhindert.

Während sich die ersten Einsatzkräfte der Polizei auf den Weg zur Einsatzstelle begaben, wurden die Schranken durch die zuständige Fahrdienstleitung aus der Ferne geöffnet. Hierdurch gelang es der Fahrzeugführerin, den Gleisbereich in Richtung der Bundesstraße zu verlassen.

Da bislang nur wenige Erkenntnisse zu den genauen Umständen des Vorfalls sowie zur Identität der Fahrzeugführerin vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Kirn Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 06:48

    POL-PIKIR: Unfallflucht endet nach Fahndung - Fahrer mit 1,66 Promille festgestellt

    Kirn (ots) - In den frühen Morgenstunden des 31.05. kam es in der Josef-Görres-Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberner Nissan Juke befuhr die Straße in Fahrtrichtung Oberhausen und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 56 mit einem am Fahrbahnrand abgestellten weißen BMW. Während der BMW durch den Zusammenstoß einen wirtschaftlichen ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:26

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und kurzzeitiger Sperrung der K4 bei Kellenbach

    Kirn (ots) - Am Dienstagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr auf der K4 zwischen Kellenbach und Weitersborn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein PKW die K4 aus Richtung Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Weitersborn. Ein entgegenkommender PKW war gleichzeitig in Richtung Kellenbach unterwegs. Nach Angaben der Fahrerin des ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 03:58

    POL-PIKIR: Aufgebrochener Zigarettenautomat - Zeugenhinweise erbeten

    Bad Sobernheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Berliner Straße in Bad Sobernheim gewaltsam aufgebrochen. Hierfür müssen die Täter Werkzeug eingesetzt haben, um an den Inhalt zu gelangen. Ein Passant bemerkte den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Der Sachwert des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren